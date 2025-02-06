Во Владивостоке строят масштабную развязку на трассе Седанка-Патрокл

Во Владивостоке полным ходом идет строительство транспортной развязки. Она свяжет трассу Седанка-Патрокл с микрорайоном Зеленый Угол. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на администрацию города.
Строительство новой развязки — это масштабный проект. Он позволит значительно улучшить доступность активно развивающегося района Зеленый Угол и разгрузит городские магистрали.
В настоящее время подрядчик устраивает земляное полотно на съезде и выезде, которые примыкают к объездной дороге, монтирует водопропускные трубы, разрабатывает грунт на съезде. Также идет подготовка и на самой дороге.
Далее рабочие начнут монтировать водопропускные и водосбросные сооружения, создавать укрепительные сооружения, устраивать дорожную одежду — укладывать асфальт и обустраивать прилегающую территорию.
Строительство контролируют независимые эксперты и специалисты городской администрации. Сдать новую транспортную развязку и дорогу подрядчик планирует в конце текущего года. Это станет важным событием для города.