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Во Владивостоке строят масштабную развязку на трассе Седанка-Патрокл

Новая транспортная развязки свяжет трассу Седанка-Патрокл с микрорайоном Зеленый Угол.

Источник: Мэрия Владивостока

Во Владивостоке полным ходом идет строительство транспортной развязки. Она свяжет трассу Седанка-Патрокл с микрорайоном Зеленый Угол. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на администрацию города.

Строительство новой развязки — это масштабный проект. Он позволит значительно улучшить доступность активно развивающегося района Зеленый Угол и разгрузит городские магистрали.

В настоящее время подрядчик устраивает земляное полотно на съезде и выезде, которые примыкают к объездной дороге, монтирует водопропускные трубы, разрабатывает грунт на съезде. Также идет подготовка и на самой дороге.

Далее рабочие начнут монтировать водопропускные и водосбросные сооружения, создавать укрепительные сооружения, устраивать дорожную одежду — укладывать асфальт и обустраивать прилегающую территорию.

Строительство контролируют независимые эксперты и специалисты городской администрации. Сдать новую транспортную развязку и дорогу подрядчик планирует в конце текущего года. Это станет важным событием для города.