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Энергосистема Калининградской области будет работать автономно

С 7 по 9 февраля страны Балтии выйдут из энергетического кольца, связанного с Россией.

Ориентировочно с 8 февраля энергетическая система Калининградской облатси начнет работать в автономном режиме.

«Предстоящий перевод энергетического комплекса Калининградской области на автономный режим работы намечен на 8 февраля в связи с выходом Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Литва, Латвия, Эстония)», — подчеркнули в областном правительстве.

В регионе построены и сданы в эксплуатацию четыре ТЭС (Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская). Функционирует Калининградская ТЭЦ-2. Общая протяженность электрических сетей составляет более 19 тыс. км.

Газоснабжение электростанций обеспечивается плавучим терминалом СПГ, трубопроводом в Беларусь и расширенным газохранилищем объемом 0,8 миллиарда кубометров.