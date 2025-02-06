Энергосистема Калининградской области будет работать автономно

«Предстоящий перевод энергетического комплекса Калининградской области на автономный режим работы намечен на 8 февраля в связи с выходом Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Литва, Латвия, Эстония)», — подчеркнули в областном правительстве.