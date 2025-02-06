Энергосистема Калининградской области будет работать автономно

Ориентировочно с 8 февраля энергетическая система Калининградской облатси начнет работать в автономном режиме.
«Предстоящий перевод энергетического комплекса Калининградской области на автономный режим работы намечен на 8 февраля в связи с выходом Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Литва, Латвия, Эстония)», — подчеркнули в областном правительстве.
В регионе построены и сданы в эксплуатацию четыре ТЭС (Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская). Функционирует Калининградская ТЭЦ-2. Общая протяженность электрических сетей составляет более 19 тыс. км.
Газоснабжение электростанций обеспечивается плавучим терминалом СПГ, трубопроводом в Беларусь и расширенным газохранилищем объемом 0,8 миллиарда кубометров.