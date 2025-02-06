Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог Керчи

В соответствии с документом, речь идет о первом этапе ремонтов. Стоимость этих работ составит более 490,5 млн рублей, подрядчик получит аванс в размере 30 процентов от цены контракта, предельный срок исполнения которого — 1 декабря 2025 года. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Крыма.