Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог Керчи

«Определить общество с ограниченной ответственностью “СтройТрансГрупп-Юг” единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является ремонт улично-дорожной сети городского округа Керчь», — сказано в распоряжении.
В соответствии с документом, речь идет о первом этапе ремонтов. Стоимость этих работ составит более 490,5 млн рублей, подрядчик получит аванс в размере 30 процентов от цены контракта, предельный срок исполнения которого — 1 декабря 2025 года. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Крыма.
В целом по Крыму в текущем году отремонтируют 172 километра дорог на сумму более 6 миллиардов рублей, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.