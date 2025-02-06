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Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости Крым. В Керчи в текущем году проведут ремонт улично-дорожной сети на сумму почти в полмиллиарда рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенов опубликовано на правительственном портале республики.

Источник: РИА "Новости"

«Определить общество с ограниченной ответственностью “СтройТрансГрупп-Юг” единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является ремонт улично-дорожной сети городского округа Керчь», — сказано в распоряжении.

В соответствии с документом, речь идет о первом этапе ремонтов. Стоимость этих работ составит более 490,5 млн рублей, подрядчик получит аванс в размере 30 процентов от цены контракта, предельный срок исполнения которого — 1 декабря 2025 года. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Крыма.

В целом по Крыму в текущем году отремонтируют 172 километра дорог на сумму более 6 миллиардов рублей, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

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