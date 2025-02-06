В Татарстане отреставрируют дом детства Каюма Насыри, который расположен в селе Большие Ачасыры Зеленодольского района, сообщает пресс-служба Комитета республики по охране ОКН.
В рамках проекта предусмотрена полная реставрация здания, в том числе фасадов, декоративных элементов и поврежденных участков стен. Также предполагается установка окон, восстановление дверей, ремонт внутренней отделки и обновление инженерных коммуникаций.
В этом доме прошли детские годы татарского ученого Каюма Насыри. Здание перевезли из деревни Малые Ширдани в Большие Ачасыры в 1947 году.
Напомним, в Казани статус объекта культурного наследия присвоят захоронениям воинов. Речь идет о солдатах, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны.