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В Татарстане отреставрируют дом детства Каюма Насыри

Объект расположен в селе Большие Ачасыры Зеленодольского района.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане отреставрируют дом детства Каюма Насыри, который расположен в селе Большие Ачасыры Зеленодольского района, сообщает пресс-служба Комитета республики по охране ОКН.

В рамках проекта предусмотрена полная реставрация здания, в том числе фасадов, декоративных элементов и поврежденных участков стен. Также предполагается установка окон, восстановление дверей, ремонт внутренней отделки и обновление инженерных коммуникаций.

В этом доме прошли детские годы татарского ученого Каюма Насыри. Здание перевезли из деревни Малые Ширдани в Большие Ачасыры в 1947 году.

Напомним, в Казани статус объекта культурного наследия присвоят захоронениям воинов. Речь идет о солдатах, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны.