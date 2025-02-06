61 тысячу рублей готовы платить в Волгограде разнорабочим

Жителям Волгоградской области представили список редких и необычных профессий, на которые активный поиск сотрудников.
Работодатели предлагают привлекательные условия и стабильную зарплату. Одна из таких вакансий — мельник минерального сырья. Специалисту предстоит работать с различными природными материалами, занимаясь их измельчением и обработкой. За эту работу предлагают оклад в размере 61 тысячи рублей до налогообложения.
Еще одна вакансия — аэродромного рабочего. В его обязанности входит контроль состояния летного поля и обеспечение его безопасности для воздушных судов. Размер оплаты составляет 43 тысячи рублей до вычета налогов.
Интересна вакансия фелинолога. Этот специалист занимается подбором и адаптацией животных к новым условиям. Работодатель предлагает зарплату в 80 тысяч рублей за работу с животными, чаще всего это домашние питомы..
Еще одна необычная вакансия — дегустатор. Человек, занявший эту должность, будет подбирать вина, составлять винные карты, консультировать клиентов и подбирать к напиткам подходящие блюда. За такую работу готовы платить около 100 тысяч рублей, что делает ее мечтой для многих.
В число редких предложений аналитики hh.ru включили и вакансию мастера выездной химчистки. Специалисту предстоит заниматься профессиональной чисткой мебели и других поверхностей на дому у клиентов. Доход на этой должности может достигать 60 тысяч рублей в месяц.