61 тысячу рублей готовы платить в Волгограде разнорабочим

Еще одна необычная вакансия — дегустатор. Человек, занявший эту должность, будет подбирать вина, составлять винные карты, консультировать клиентов и подбирать к напиткам подходящие блюда. За такую работу готовы платить около 100 тысяч рублей, что делает ее мечтой для многих.