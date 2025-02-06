Глава Администрации президента Крутой назвал новации статуса главы райисполкома

Крутой подчеркнул, что в документе важным моментом является то, что он распространяет действие на исполкомы всего базового уровня и их глав, а не только на районные, как было ранее. А также то, что большинство новых полномочий будут переданы на коллегиальное рассмотрение исполкомов, а не единолично председателям.