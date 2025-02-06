Глава Администрации президента Крутой назвал новации статуса главы райисполкома

Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, что большинство новых полномочий, которые предусмотрены в законопроекте о статусе председателя исполкома базового уровня, будут переданы на коллегиальное рассмотрение исполкомов, а не единолично председателям, сообщает БелТА.
Так, белорусские власти планируют окончательно обсудить все вопросы, которые касаются повышения роли районных и городских исполкомов и их председателей. Ранее проект указа рассмотрели на заседании президиума Всебелорусского народного собрания в ноябре 2024-го. Среди прозвучавших тогда предложений было о том, чтобы не издавать указ, а принять закон. При подготовке законопроекта за основу взяли прежний проект указа с учетом замечаний и предложений.
Крутой подчеркнул, что в документе важным моментом является то, что он распространяет действие на исполкомы всего базового уровня и их глав, а не только на районные, как было ранее. А также то, что большинство новых полномочий будут переданы на коллегиальное рассмотрение исполкомов, а не единолично председателям.
В частности, среди новаций в блоке по финансам и экономике — появление возможности вносить изменения в расходы соответствующего бюджета по функциональной классификации в пределах утвержденного годового лимита. То есть после установления годового размера бюджета района, в течение года в зависимости от ситуации в доходной и расходной частях исполком получает право «перебрасывать со статьи на статью» ресурсы.
Местные власти также смогут распоряжаться остатками бюджетных средств, если средства были сэкономлены. Это будет правом и функцией главы района.
— Естественно, не все районы страны будут этим пользоваться, но хорошо работающие и достигающие хороших результатов получат такое право, — заметил Крутой.
Еще в законопроекте зафиксировали право исполкомов привлекать субъекты хозяйствования к благоустройству и содержанию территорий, а не только по отношению к санитарному состоянию, с последующим учетом понесенных расходов при налогообложении. Как заметила глава Администрации президента, это с одной стороны добавит нагрузки субъектам хозяйствования, но и позволит получить определенные налоговые послабления.
Также правом исполкомов, а не председателей станет принятие решений о сносе аварийных, заброшенных, ветхих строений, в том числе без проектной документации. Еще предлагается разрешить более широкое использование полезных ископаемых, добываемых на территории района.
И еще хотят наделить глав городских и районных исполкомов правом принимать на решения по госзакупкам из одного источника у организаций с долей госсобственности, а исполкомам — принимать решения по самовольно занятым землям. Данные решения не потребуют согласования с президентом, если областные власти делегируют такое право.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал жестким требованием к председателям райисполкомов управлять частным сектором: «Касается прежде всего кадров».