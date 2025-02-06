СМИ объяснили, почему Трампу интересна Газа

После смены режима в Сирии может возобновиться работа по трубопроводу Катар-Турция, который планировалось построить для транспортировки газа из Катара через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию в Турцию и Европу. Кроме того, Катар хочет диверсифицировать свои экспортные маршруты, выходящие за рамки поставок СПГ по трубопроводам.