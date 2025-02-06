СМИ объяснили, почему Трампу интересна Газа

Согласно статье, одна из важнейших причин решения Трампа, которую упускают из виду, — энергетика. Израиль и Газа обладают огромными запасами природного газа на шельфе, и, разумеется, разработка этих ресурсов может помочь финансировать восстановление Газы.
Основные морские газовые месторождения Израиля — Левиафан, Тамар и Далит — уже эксплуатируются и/или разведываются Chevron и рядом израильских нефтяных фирм. Израиль также предоставил права компаниям Eni (Италия), Dana Energy (Великобритания) и Ratio Petrol (Израиль) на разведку в пределах морских границ Палестины. Азербайджанская государственная энергетическая компания Socar 4 февраля приобрела 10% акций газового месторождения Тамар.
После смены режима в Сирии может возобновиться работа по трубопроводу Катар-Турция, который планировалось построить для транспортировки газа из Катара через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию в Турцию и Европу. Кроме того, Катар хочет диверсифицировать свои экспортные маршруты, выходящие за рамки поставок СПГ по трубопроводам.
В игру может вернуться и Ливия. Две недели назад в Триполи прошла крупная нефтяная конференция, на которой присутствовало много американцев и европейцев.
У Ирана тоже есть проект «Персидский трубопровод» по строительству газопровода в Европу через Ирак и Сирию. Но, учитывая новое руководство Сирии и быстро растущую политическую изоляцию Ирана, эта инициатива остается в подвешенном состоянии.
Все эти страны заинтересованы в развитии своих поставок газа и/или трубопроводных мощностей, потому что Европа отчаянно пытается найти замену российским энергоносителям. И тот, кто будет поставлять этот газ, получит значительное экономическое и геополитическое влияние.
Но как переселение палестинцев из Газы в Иорданию и/или Египет поможет продавать газ в Европу?
Во-первых, это устранит ключевое политическое препятствие. Израильско-палестинский конфликт долгое время был преградой для регионального экономического развития.
Во-вторых, в частном порядке несколько арабских государств сообщили США, что они выступают за нанесение удара по ХАМАС. Если удалить палестинцев из Газы, это проблема будет решена. Плюс никаких террористических атак на бригады по восстановлению, никаких актов терроризма в Израиле и никаких шансов на саботаж наземных газовых объектов.
В-третьих, это ускорит разработку газовых месторождений — никакого внешнего вмешательства, только США.
В-четвертых, пресловутый принцип «разделяй и властвуй». Отправив часть палестинцев в Египет, а остальных в Иорданию (или другие страны), США истощат всю оставшуюся кинетическую энергию, особенно по мере восстановления Газы.
В-пятых, восстановление Газы может обойтись более чем в 80 млрд долларов. Кто за это заплатит? Очевидно, что не американские налогоплательщики. Доходы от природного газа — лучшее решение.
Если стратегия Трампа сработает, он сорвет куш:
- нормализуются отношения между Израилем и Саудовской Аравией;
- на Ближнем Востоке будет подписано более широкое соглашение, которое объединит Сирию, Ливан, Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар в региональный экономический пакт;
- огромной победой для Трампа станет исключение России из энергетической матрицы Европы.
Решение Трампа выселить палестинцев из Газы может показаться экстремальным. Но если рассматривать его через призму энергетической стратегии, то становится понятна его подоплека. Но сможет ли его администрация осуществить один из самых сложных внешнеполитических ходов в истории США?