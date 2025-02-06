Идея win-win привлекает в экосистему новых пользователей

«Монетами» можно расплачиваться за товары и услуги внутри экосистемы Freedom Finance, поэтому их выгодно копить. Кроме того, в отличие от обычных денег, ETN имеют тенденцию к росту — как и акции Freedom Holding (за 5 лет обращения на NASDAQ они подорожали почти в 10 раз). Так что не тратить, а держать их, формируя накопления, выгодно вдвойне, ведь через год их стоимость может быть значительно выше, чем сейчас. Тут стоит иметь в виду, что биржевая конъюнктура капризна, и акции Freedom Holding, как и любые другие, могут и подешеветь.