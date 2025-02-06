В Сочи очистили более 30 км ливневок с начала 2025 года

«Специалисты продолжают менять устаревшие сети, многим из которых уже более полувека. В первоочередном плане капитального ремонта и реконструкции сейчас около 1,5 тысячи метров ливневой канализации, в первую очередь занимаемся точками, где высок риск подтоплений при осадках», — сказал мэр Сочи Андрей Прошунин.