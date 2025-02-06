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В Сочи очистили более 30 км ливневок с начала 2025 года

В Сочи продолжают обновлять устаревшие ливневки.

В Сочи очистили более 30 км ливневок с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Плановые работы в Сочи проводят ежедневно. Для этого задействованы более 100 специалистов.

«Специалисты продолжают менять устаревшие сети, многим из которых уже более полувека. В первоочередном плане капитального ремонта и реконструкции сейчас около 1,5 тысячи метров ливневой канализации, в первую очередь занимаемся точками, где высок риск подтоплений при осадках», — сказал мэр Сочи Андрей Прошунин.

С начала года на улице Дмитриевой в Хостинском районе восстановили 156 метров коммуникаций. На улице Войкова в Центральном районе завершается реконструкция 88 метров сети диаметром 600 миллиметров.

Элементы системы ливневок установлены и отремонтированы на улицах Конституции СССР, Тимирязева, Донской, Пластунской, Крымской, Ульянова, Ленина, Демократической.

ЖКХ