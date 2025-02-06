«Gloria Jeans» намерена сохранить логистический центр в Новошахтинске

Логистический центр в Новошахтинске будет связан с дальнейшей деятельностью компании в качестве ритейлера. Он начал работать в 2014 году рядом с трассой М-19. Его площадь занимает 9 га. Объект позволяет автоматизировать процесс упаковки товаров, что увеличивает скорость отгрузок. По данным областного правительства, инвестиции в проект составили 2,6 млрд руб.