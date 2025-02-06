Какие основные источники доходов были у узбекистанцев в 2024 году

В 2025 году планируется создать 272 тыс. постоянных рабочих мест, обеспечить занятость 5,2 миллиона человек, вывести из бедности 1,5 млн граждан, привлечь $42 млрд иностранных инвестиций и увеличить объем экспорта до более чем $30 млрд.