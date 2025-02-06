Какие основные источники доходов были у узбекистанцев в 2024 году

За прошлый год реальные доходы населения Узбекистана увеличились на 10,7% и в среднем составляют 2,1 млн сумов на душу населения в месяц.
Доходы от денежных переводов сократились до 2% с 3,1% по сравнению с 2023 годом.
Пенсии, социальная помощь и субсидии в 2024 году составляли 18,2% от общего объема доходов, а сельское хозяйство и садоводство — 10,7%.
Доходы от предпринимательской деятельности по сравнению с 2023 годом увеличились на 1,5% до 22,9%.
А основную долю доходов населения страны (42% от общего объема) составила зарплата.
Доходы от зарплаты в 2024 году увеличились на 12,9% благодаря обеспечению занятостью 5,1 млн человек и увеличению доли официально трудоустроенного населения на 30%.
Четвертого февраля на совещании, посвященном обеспечению занятости населения и привлечению инвестиций, Шавкат Мирзиёев отметил, что 2025 год должен стать переломным в решении вопросов занятости и сокращения уровня бедности.
В 2025 году планируется создать 272 тыс. постоянных рабочих мест, обеспечить занятость 5,2 миллиона человек, вывести из бедности 1,5 млн граждан, привлечь $42 млрд иностранных инвестиций и увеличить объем экспорта до более чем $30 млрд.