В Омске оказалось некому эвакуировать население

В Омске безрезультатно завершился аукцион по поиску подрядчика для эвакуации населения. На сайте государственных закупок появилась информация, что на конкурс не было подано ни одной заявки.
Начальная максимальная цена контракта на год составляла чуть менее трёхсот тысяч рублей. Финалист аукциона должен был в случае необходимости в течение 60-ти минут предоставить в указанное месторасположение автобусы, которые вмещают более 20-ти человек и 46 человек. Объявлял конкурс департамент контрактной системы администрации города Омска. В связи с отсутствием заявок, конкурс, возможно, будут проводить повторно.