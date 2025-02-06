В Омске оказалось некому эвакуировать население

Начальная максимальная цена контракта на год составляла чуть менее трёхсот тысяч рублей. Финалист аукциона должен был в случае необходимости в течение 60-ти минут предоставить в указанное месторасположение автобусы, которые вмещают более 20-ти человек и 46 человек. Объявлял конкурс департамент контрактной системы администрации города Омска. В связи с отсутствием заявок, конкурс, возможно, будут проводить повторно.