Какие дороги обещают починить и построить в 2025 году в Казахстане

Мы завершили дорогу Караганда — Алматы. На этом участке постепенно будет вводиться платность. Мы завершаем дорогу Курты — Конаев в текущем году, и на ней тоже будет введена платность. Также мы завершаем дорогу Кызылорда — Уральск, на ней также будет введена платность, но только для грузовых машин, которые занимаются бизнесом.