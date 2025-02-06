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Какие дороги обещают починить и построить в 2025 году в Казахстане

В Министерстве транспорта пообещали построить и отремонтировать дороги общей протяженностью 13 тысяч километров, передает Tengri Auto.

Источник: Tengrinews

По данным Министерства, запланированы работы по строительству и реконструкции 2,2 тысячи километров, капитальному и среднему ремонту 6,6 тысячи километров, а также ремонту местной дорожной сети на 4,2 тысячи километров.

Среди них автодороги:

  • Калбатау — Майкапчагай;
  • Курты — Конаев;
  • Кызылорда — Жезказган;
  • Узынагаш — Отар
  • Актобе — Улгайсын;
  • Караганды — Жезказган;
  • Атырау — Доссор;
  • обход города Сарыагаш.
  • Жезказган — Петропавловск;
  • Караганды — Аягоз — Бугаз;
  • Кандыагаш — Шалкар — Иргиз;
  • Карабутак — Рудный — Костанай;
  • Атырау — Уральск;
  • Астана — Коргалжын;
  • Атырау — Форт-Шевченко;
  • Туркестан — Шаульдер;
  • Чапай — Сайхин;
  • а также строительство автогужевого моста в Семее.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие автодороги станут платными в Казахстане.

По словам Марата Карабаева, платными станут три участка республиканских трасс.

Мы завершили дорогу Караганда — Алматы. На этом участке постепенно будет вводиться платность. Мы завершаем дорогу Курты — Конаев в текущем году, и на ней тоже будет введена платность. Также мы завершаем дорогу Кызылорда — Уральск, на ней также будет введена платность, но только для грузовых машин, которые занимаются бизнесом.

сказал Карабаев
экономика