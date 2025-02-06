Какие дороги обещают починить и построить в 2025 году в Казахстане

По данным Министерства, запланированы работы по строительству и реконструкции 2,2 тысячи километров, капитальному и среднему ремонту 6,6 тысячи километров, а также ремонту местной дорожной сети на 4,2 тысячи километров.
Среди них автодороги:
- Калбатау — Майкапчагай;
- Курты — Конаев;
- Кызылорда — Жезказган;
- Узынагаш — Отар
- Актобе — Улгайсын;
- Караганды — Жезказган;
- Атырау — Доссор;
- обход города Сарыагаш.
- Жезказган — Петропавловск;
- Караганды — Аягоз — Бугаз;
- Кандыагаш — Шалкар — Иргиз;
- Карабутак — Рудный — Костанай;
- Атырау — Уральск;
- Астана — Коргалжын;
- Атырау — Форт-Шевченко;
- Туркестан — Шаульдер;
- Чапай — Сайхин;
- а также строительство автогужевого моста в Семее.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие автодороги станут платными в Казахстане.
По словам Марата Карабаева, платными станут три участка республиканских трасс.
Мы завершили дорогу Караганда — Алматы. На этом участке постепенно будет вводиться платность. Мы завершаем дорогу Курты — Конаев в текущем году, и на ней тоже будет введена платность. Также мы завершаем дорогу Кызылорда — Уральск, на ней также будет введена платность, но только для грузовых машин, которые занимаются бизнесом.