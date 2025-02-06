Минтруда сообщило о бонусах для белорусов при переезде в деревню

Жители Беларуси смогут получить бонусы за переезд деревни. Это регламентируют изменения в инструкции по определению порядка и условий оказания содействия в переселении безработных и их семей при переезде в другую местность, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Так, со вступлением в силу постановления Министерства труда и социальной защиты (№ 101 от 12 декабря 2024-го) безработные белорусы при переезде в сельскую местность получат денежную поддержку. Например, возможно получение суммы, эквивалентной девятикратному размеру бюджета прожиточного минимума, установленной на момент трудоустройства. На 1 февраля 2025-го размер этой суммы — 4028 белорусских рублей.
Чтобы получить эти бонусы человеку нужно заключить трехсторонний договор. Где с одной стороны сам гражданин, а с другой — орган по труду, занятости и соцзащите и наниматель. Договором регламентируются условия переезда и трудоустройства, также он содержит гарантии по выплате финансовой помощи и контроль за выполнением договорных обязательств.
Кроме того, программой предусматривается создание благоприятных условий для переезда семей, что должно поспособствовать еще и улучшению демографической ситуации на селе.
Постановление вступит в силу 7 февраля 2025-го.
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