Минтруда сообщило о бонусах для белорусов при переезде в деревню

Чтобы получить эти бонусы человеку нужно заключить трехсторонний договор. Где с одной стороны сам гражданин, а с другой — орган по труду, занятости и соцзащите и наниматель. Договором регламентируются условия переезда и трудоустройства, также он содержит гарантии по выплате финансовой помощи и контроль за выполнением договорных обязательств.