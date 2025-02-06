В Башкирии продолжает дорожать аренда квартир

«Двушки» стали дороже ещё на тысячу рублей — теперь около 32 тыс. в месяц. Прирост за январь составил примерно 3%, а за год двухкомнатные «выросли» на 20%.
Зато на 1 тыс. руб. подешевела аренда средней трёхкомнатной квартиры. За год уфимские «трёшки» подорожали на 23% до 42 тыс. руб., а к февралю средняя ставка составила 41 тыс. руб.
Аналитики считают, что рынок аренды предсказуемо охлаждается после осеннего бурного роста. Предложение квартир выросло в среднем на 20% — многие решили пока не продавать недвижимость, а сдавать её. Вместе с тем у нанимателей появился выбор.
«Коррекция цен, скорее всего, продолжится до конца квартала, а потом снова начнется постепенный рост: инфляцию и повышение затрат на содержание квартиры никто не отменял», — указывают эксперты «Мира квартир».