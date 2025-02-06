В Башкирии продолжает дорожать аренда квартир

В январе в Уфе продолжился рост арендных ставок на жильё, следует из данных ресурса «Мир квартир». Подорожавшие в течение прошлого года на 23% «однушки» подросли в цене ещё на 1% до 24,4 тыс. руб. Это средний показатель по городу.