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В Башкирии продолжает дорожать аренда квартир

В январе в Уфе продолжился рост арендных ставок на жильё, следует из данных ресурса «Мир квартир». Подорожавшие в течение прошлого года на 23% «однушки» подросли в цене ещё на 1% до 24,4 тыс. руб. Это средний показатель по городу.

Источник: Башинформ

«Двушки» стали дороже ещё на тысячу рублей — теперь около 32 тыс. в месяц. Прирост за январь составил примерно 3%, а за год двухкомнатные «выросли» на 20%.

Зато на 1 тыс. руб. подешевела аренда средней трёхкомнатной квартиры. За год уфимские «трёшки» подорожали на 23% до 42 тыс. руб., а к февралю средняя ставка составила 41 тыс. руб.

Аналитики считают, что рынок аренды предсказуемо охлаждается после осеннего бурного роста. Предложение квартир выросло в среднем на 20% — многие решили пока не продавать недвижимость, а сдавать её. Вместе с тем у нанимателей появился выбор.

«Коррекция цен, скорее всего, продолжится до конца квартала, а потом снова начнется постепенный рост: инфляцию и повышение затрат на содержание квартиры никто не отменял», — указывают эксперты «Мира квартир».

экономика
недвижимость