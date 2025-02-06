Мост через Тулу на Петухова расширят до четырех полос

Стартовавший в этом году ремонт через Тулу на Петухова продлится два года. Сооружение 1962 года постройки находится в предаварийном состоянии — такие заключения сделали эксперты после обследования в мае 2024 года. По их словам, балки пролетных строений моста не рассчитаны на нагрузку от современного транспортного потока. В плохом состоянии и тротуарные консоли, и ограждения, опоры в трещинах.