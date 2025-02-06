Мост через Тулу на Петухова расширят до четырех полос

Подрядчик начал строить временный мост через новосибирскую реку. По нему пустят транспорт на период ремонта основной переправы, сообщили в пресс-центре мэрии.
Стартовавший в этом году ремонт через Тулу на Петухова продлится два года. Сооружение 1962 года постройки находится в предаварийном состоянии — такие заключения сделали эксперты после обследования в мае 2024 года. По их словам, балки пролетных строений моста не рассчитаны на нагрузку от современного транспортного потока. В плохом состоянии и тротуарные консоли, и ограждения, опоры в трещинах.
После обследования власти приняли решение убрать существующий мост и построит новый, четырехполосный. Проектную документацию капремонта моста разработало МКУ «Гормост». Работы выполнит ООО «ПК МостВекторГрупп». Стоимость контракта — 558,78 млн рублей.
Перезапустить движение по временному мосту планируют к июлю.