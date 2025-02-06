В Омском УФАС объяснили, почему растут цены на бензин

Сегодня, 6 февраля, в областном Доме журналистов прошла пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Омского УФАС в прошлом году. В частности, руководитель Омского УФАС Вадим Кабаненко ответил на вопрос журналистов о ценах на бензин на омских заправках. По словам представителя УФАС, нарушений в формировании цены не зафиксировано.