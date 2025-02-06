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В Омском УФАС объяснили, почему растут цены на бензин

Нарушений при формировании цены в надзорном ведомстве не выявили.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 февраля, в областном Доме журналистов прошла пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Омского УФАС в прошлом году. В частности, руководитель Омского УФАС Вадим Кабаненко ответил на вопрос журналистов о ценах на бензин на омских заправках. По словам представителя УФАС, нарушений в формировании цены не зафиксировано.

«Индикатор — это цены на топливо, которые складываются на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, и мы наблюдаем, что там идет постоянный рост. В целом рост цен остается в пределах инфляции, нарушений нет», — рассказал Кабаненко.

Напомним, рекордное повышение цены на автомобильное топливо омичи заметили в сентябре прошлого года, и до декабря включительно она постоянно повышалась.

ФАС