В Самарской области обсудили результаты мусорной реформы и планы на трехлетку

В среду, 5 февраля, в Самаре прошла пресс-конференция, на которой обсудили итоги реализации мусорной реформы. Первый вице-губернатор области Михаил Смирнов, рассказал, что смена частного регионального оператора на государственный принесла положительные результаты.
На ближайшие три года правительство региона решило инвестировать 861 млн рублей в закупку и ремонт мусорных контейнеров. Планируют отремонтировать 3 тысячи контейнерных площадок и закупить более 12 тысяч мусоросборников. В 2024 году на эти цели выделяли 324 млн рублей.
В Самаре продолжается установка новых контейнеров и уборка территорий. АО «Экология» закупило и установило 2,5 тысячи контейнеров и 80 бункеров для крупногабаритных отходов. Важной задачей остается организация вывоза крупных отходов и улучшение уборки контейнерных площадок.
Плата за мусор не изменилась и составляет 622 рубля за кубический метр в год для организаций и 4,72 рубля за квадратный метр общей жилой площади для граждан. Напомним, новый оператор АО «Экология» начал работать с 1 ноября 2024 года по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.