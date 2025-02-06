В Самарской области обсудили результаты мусорной реформы и планы на трехлетку

Плата за мусор не изменилась и составляет 622 рубля за кубический метр в год для организаций и 4,72 рубля за квадратный метр общей жилой площади для граждан. Напомним, новый оператор АО «Экология» начал работать с 1 ноября 2024 года по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.