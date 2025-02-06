В Пермь прибыли четыре новых автобуса «Volgabus»

В Пермь прибыли четыре новых автобуса марки «Volgabus», которые будут работать на городских маршрутах. Транспорт приехал в автопарк перевозчика ООО «Сити-бас». Сейчас машины оснащаются дополнительным оборудованием и ведется его настройка, рассказали в пресс-службе мэрии.
Все автобусы низкопольные, оборудованы системой навигации, валидаторами, климатической установкой, медиапанелями и другими опциями. При этом количество валидаторов в салоне увеличено с 4 до 6. Планируется, что автобусы начнут курсировать по маршрутам на следующей неделе.
Напомним, в настоящее время перевозчик ООО «Сити-бас» обслуживает маршруты № 40, № 47 и временный маршрут № 72. Летом этого года добавятся маршруты № 4 и № 59.