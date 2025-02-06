В Пермь прибыли четыре новых автобуса «Volgabus»

В Пермь прибыли четыре новых автобуса марки «Volgabus», которые будут работать на городских маршрутах. Транспорт приехал в автопарк перевозчика ООО «Сити-бас». Сейчас машины оснащаются дополнительным оборудованием и ведется его настройка, рассказали в пресс-службе мэрии.