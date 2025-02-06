Волгоградская область борется с саранчой с помощью дронов

Этим летом Волгоградскую область, как и ряд регионов России, ждет нашествие саранчи. Эксперты уже думают, как минимизировать ущерб для урожая. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, на прошедшем «Агрофорум-2025» были представлены новейшие технологии для сельского хозяйства, в том числе и эффективные методы борьбы с вредителями. Среди них особое внимание привлекла демонстрация применения беспилотных авиасистем для обработки полей.
На помощь фермерам пришли дроны, которыми легко управлять. Система состоит из двух БПЛА. Первый выполняет роль разведчика — он сканирует местность, точно определяет очаги и создает подробную карту зараженной территории. Эта информация критически важна для эффективного планирования обработки.
Второй дрон будет обрабатывать эти участки специальными препаратами с высокой точностью, достигая мест, куда наземная техника просто не сможет добраться. Благодаря этому методу обработка станет значительно эффективнее и экономичнее. Новая техника позволяет обрабатывать до 200 гектаров сложной местности за смену.