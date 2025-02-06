Волгоградская область борется с саранчой с помощью дронов

Этим летом Волгоградскую область, как и ряд регионов России, ждет нашествие саранчи. Эксперты уже думают, как минимизировать ущерб для урожая. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, на прошедшем «Агрофорум-2025» были представлены новейшие технологии для сельского хозяйства, в том числе и эффективные методы борьбы с вредителями. Среди них особое внимание привлекла демонстрация применения беспилотных авиасистем для обработки полей.