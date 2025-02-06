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Беларусбанк ограничил снятие наличных по иностранным картам

Беларусбанк ввел лимит суммы на снятие денег в банкоматах с иностранных карт.

Источник: Комсомольская правда

Беларусбанком введены лимиты на снятие наличных по иностранным картам, сообщил официальный телеграм-канал финучреждения.

В Беларусбанке сообщили об изменении порядка совершения отдельных операций с наличными. Так, в банкоматах меняют максимальную сумму снятия наличных с использованием банковских платежных карт, которые эмитированы банками-нерезидентами.

На 6 февраля 2025 года базовая величина в Беларуси равна 42 белорусских рублей, а доступная сумма составит 2058 белорусских рублей. Эта та сумма в месяц, которую можно будет снять с иностранных банковских карт.

— Чтобы снять сумму, превышающую данный лимит в календарном месяце, нужно обратиться в кассу банка с документом, удостоверяющим личность, — добавили в пресс-службе банка.

Ранее мы писали, что в Беларуси с 20 декабря вводятся ограничения на снятия наличных в банкоматах.

Также Беларусь и Литва расторгли соглашение об избежании двойного налогообложения.