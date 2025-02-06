Канализационную станцию за 3 млрд рублей построят в Воронеже

В «РВК-Воронеж» пояснили, что в данный момент на централизованную систему водоотведения приходится слишком большая нагрузка. Ситуацию может разрешить дублирование сетей. Возведение комплекса подразумевает в будущем безаварийную работу канализации на левом берегу Воронежа, уточнили в водоканале.