Канализационную станцию за 3 млрд рублей построят в Воронеже

В «РВК-Воронеж» пояснили, что в данный момент на централизованную систему водоотведения приходится слишком большая нагрузка. Ситуацию может разрешить дублирование сетей. Возведение комплекса подразумевает в будущем безаварийную работу канализации на левом берегу Воронежа, уточнили в водоканале.
«Проект станции также учитывает объемы стоков от будущей застройки Левобережного района и объемы стоков, которые водоканал принимает от крупных промышленных предприятий», — сообщили в «РВК-Воронеж».
После запуска новой станции старую планируют использоваться как резервную. Строительство потребует 3,3 млрд рублей. Проект собираются реализовать до конца 2027 года, сейчас документация проходит госэкспертизу.