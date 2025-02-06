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Канализационную станцию за 3 млрд рублей построят в Воронеже

В городском водоканале обсудили планы по модернизации сетей. Одним из наиболее важных проектов является возведение современной канализационной насосной станции и коллектора.

В «РВК-Воронеж» пояснили, что в данный момент на централизованную систему водоотведения приходится слишком большая нагрузка. Ситуацию может разрешить дублирование сетей. Возведение комплекса подразумевает в будущем безаварийную работу канализации на левом берегу Воронежа, уточнили в водоканале.

«Проект станции также учитывает объемы стоков от будущей застройки Левобережного района и объемы стоков, которые водоканал принимает от крупных промышленных предприятий», — сообщили в «РВК-Воронеж».

После запуска новой станции старую планируют использоваться как резервную. Строительство потребует 3,3 млрд рублей. Проект собираются реализовать до конца 2027 года, сейчас документация проходит госэкспертизу.

ЖКХ