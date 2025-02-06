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37 компаний из Новосибирска стали резидентами «Сколково» в 2024 году

Всего количество компаний-резидентов достигло 140 организаций.

Источник: Комсомольская правда

За 2024 год новыми резидентами «Сколково» из Новосибирской области стало 37 компний. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС рассказал директор Новосибирского областного инновационного фонда Алексей Низковский.

— В настоящее время участниками проекта «Сколково» являются 140 компаний с пропиской в Новосибирской области. То есть они получают все льготы и преференции, не выезжая из региона. 37 из них получили статус участника в 2024 году, — поделился он.

Он отметил, что за минувший год участники проекта «Сколково» из Новосибирской области получили 52,2 млн рублей грантовой поддержки.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирские ученые создают ИИ-программу для проектирования электрических сетей. Она поможет обеспечить надежное электроснабжение.

наука