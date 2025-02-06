В Волгограде увеличат сумму помощи тем, кто пострадал от ЧС

Согласно действующим нормам, пострадавшие могут получить единовременную помощь в размере 15 тысяч рублей. Если утрачено часть имущества первой необходимости, сумма увеличивается до 75 тысяч рублей, а при полной утрате — до 150 тысяч рублей. Для семей погибших предусмотрена компенсация в размере 1,5 миллиона рублей. В случае причинения вреда здоровью выплаты составляют от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм.