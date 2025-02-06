В Волгограде увеличат сумму помощи тем, кто пострадал от ЧС

В 2025 году планируется пересмотреть размеры финансовой поддержки, предоставляемой житеоям Волгограда и других регионов России, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.
МЧС России разработало проекты постановлений, которые направлены на увеличение сумм единовременных выплат и материальной помощи для тех, кто потерял имущество первой необходимости или получил повреждения здоровья в результате ЧС. Инициатива по повышению выплат была выдвинута в прошлом году по поручению Президента РФ.
Согласно действующим нормам, пострадавшие могут получить единовременную помощь в размере 15 тысяч рублей. Если утрачено часть имущества первой необходимости, сумма увеличивается до 75 тысяч рублей, а при полной утрате — до 150 тысяч рублей. Для семей погибших предусмотрена компенсация в размере 1,5 миллиона рублей. В случае причинения вреда здоровью выплаты составляют от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм.
Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в текущем году ведомство предлагает увеличить размеры этих выплат на 9,5%. Это решение связано с необходимостью учета уровня инфляции и роста цен на потребительские товары.
Если Правительство РФ поддержит инициативу, новые размеры выплат начнут действовать уже с 1 апреля 2024 года. Планируется, что индексация будет проводиться ежегодно.