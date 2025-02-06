В центре Самары снесут аварийный дом, построенный более века назад

В центре Самары снесут еще один аварийный дом. Речь идет о здании на улице Самарской, 53. Информация об этом размещена в документах на сайте администрации областной столицы.
«Изъять земельный участок площадью 293 квадратных метра и расположенные в доме жилые и нежилые помещения», — говорится в постановлении мэрии.
Так, у владельцев заберут три квартиры. В скором времени с собственниками жилых помещений должны связаться представители департамента управления имуществом, чтобы обсудить условия изъятия.
Власти планируют изъять ветхое здание и земельный участок для муниципальных нужд. Эта постройка была признана аварийной и подлежащей сносу. Здание было построено более века назад — в 1917 году.