Материнский капитал в Краснодарском крае проиндексировали на 9,5%, сообщает пресс-служба регионального Отделения СФР.
Отмечается, что индексация произведена с 1 февраля текущего года. Теперь для семей, в которых ребенок родился или был усыновлен после 2020 года, сумма маткапитала составляет 690 266,95 рублей. Это касается и семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год. Семьям, где после 2020 года появился второй ребенок, положено 912 162,09 рублей материнского капитала.
В ведомстве подчеркнули, что остаток маткапитала также увеличен на 9,5%. С начала действия программы материнского капитала в регионе сертификат получили более 589 тысяч семей. Из них 31 тысяча получила сертификат в 2024 году.
В отделении Соцфонда по Краснодарскому краю отметили, что в прошлом году 25 тысяч семей улучшили за счет средств маткапитала свои жилищные условия. Обратились за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала 19,5 тысяч кубанских семей. Направили средства маткапитала на образование детей 15 тысяч семей.
Интересно, что 223 семьи решили за счет средств материнского капитала формировать накопительную часть пенсии родителей, а 3,5 тысячи семей получили выплату остатка маткапитала, не превышающую 10 тысяч рублей.