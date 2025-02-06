Материнский капитал в Краснодарском крае проиндексировали на 9,5%

Отмечается, что индексация произведена с 1 февраля текущего года. Теперь для семей, в которых ребенок родился или был усыновлен после 2020 года, сумма маткапитала составляет 690 266,95 рублей. Это касается и семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год. Семьям, где после 2020 года появился второй ребенок, положено 912 162,09 рублей материнского капитала.