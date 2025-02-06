В Волгограде открылось современное урологическое отделение

Ранее пациентам с сочетанными патологиями, включающими урологические заболевания, приходилось переводиться в другие больницы. Это очень осложняло процесс лечения. Открытие нового отделения в БСМП № 25 решит эту проблему. Как отмечают в областном комитете здравоохранения, многие люди, поступающие в больницу по скорой или обратившиеся самостоятельно, имеют не одну, а сразу несколько болезней.