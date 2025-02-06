В Волгограде открылось современное урологическое отделение

Теперь пациенты больницы № 25 в Волгограде смогут получать помощь в новом отделении. Оно открылось сегодня. Людям с урологическими проблемами предлагают комплексное лечение, не покидая стен медучреждения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, отделение рассчитано на 30 коек и оснащено по последнему слову техники: эндоскопическими стойками, УЗИ-аппаратом, мощным гольмиевым лазером и другим современным оборудованием.
Ранее пациентам с сочетанными патологиями, включающими урологические заболевания, приходилось переводиться в другие больницы. Это очень осложняло процесс лечения. Открытие нового отделения в БСМП № 25 решит эту проблему. Как отмечают в областном комитете здравоохранения, многие люди, поступающие в больницу по скорой или обратившиеся самостоятельно, имеют не одну, а сразу несколько болезней.
Добавим, что сегодня больница № 25 — крупный многопрофильный стационар. Каждый год тут лечат около 55 тысяч человек, из которых примерно 30 тысяч проходят лечение в стационаре. С открытием урологического отделения число профильных направлений в клинике достигло 36.