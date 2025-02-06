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В Новосибирске вновь могут вырасти цены на кофе

Цены на арабику будут сохранятся на высоком уровне.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске, как и в ряде других регионов страны, прогнозируют стремительный рост цен на кофе. Об этом в разговоре с РИА Новости поделился старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.

— Вероятно, высокий уровень цен на арабику сохранится в ближайшие два-три года, что приведет к дальнейшему росту доли робусты в мировом потреблении, — пояснил эксперт.

Олег Иванов поделился, что рост цен связан со снижением урожайности у основных поставщиков кофе и параллельный стремительный рост спроса к напитку.