В Новосибирске вновь могут вырасти цены на кофе

В Новосибирске, как и в ряде других регионов страны, прогнозируют стремительный рост цен на кофе. Об этом в разговоре с РИА Новости поделился старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.