В Новосибирске вновь могут вырасти цены на кофе

В Новосибирске, как и в ряде других регионов страны, прогнозируют стремительный рост цен на кофе. Об этом в разговоре с РИА Новости поделился старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.
— Вероятно, высокий уровень цен на арабику сохранится в ближайшие два-три года, что приведет к дальнейшему росту доли робусты в мировом потреблении, — пояснил эксперт.
Олег Иванов поделился, что рост цен связан со снижением урожайности у основных поставщиков кофе и параллельный стремительный рост спроса к напитку.