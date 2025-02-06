Гражданин Румынии назначен заместителем главы Нацбанка Молдовы

Ротару, получивший пост первого заместителя главы НБМ, будет занимать также должность вице-председателя Совета по надзору и Исполнительного комитета Нацбанка в течение семи лет. Ранее Ротару занимал должность министра финансов Молдовы, директора Государственной налоговой службы и члена Счетной палаты.
Михня Константинеску также назначен на свою должность сроком на семь лет. Он займет пост заместителя председателя Нацбанка, который ранее занимал Ротару. Также Константинеску станет членом Исполкома НБМ. Сейчас Константинеску является советником Главы Нацбанка Анки Драгу. С 2019 по 2024 год он занимал должность начальника отдела исследований Национального банка Украины, а с 2014 по 2018 год работал в Банке Литвы.
Напомним, глава НБМ Анка Драгу также является гражданкой Румынии и ранее занимала пост министра государственных финансов страны, а также более 15 лет проработала в румынском Нацбанке и Международном валютном фонде. Она была назначена на ныне занимаемую должность 22 декабря 2023 года. За день до этого она получила молдавское гражданство.