Гражданин Румынии назначен заместителем главы Нацбанка Молдовы

Михня Константинеску также назначен на свою должность сроком на семь лет. Он займет пост заместителя председателя Нацбанка, который ранее занимал Ротару. Также Константинеску станет членом Исполкома НБМ. Сейчас Константинеску является советником Главы Нацбанка Анки Драгу. С 2019 по 2024 год он занимал должность начальника отдела исследований Национального банка Украины, а с 2014 по 2018 год работал в Банке Литвы.