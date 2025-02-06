Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных нашёл поддержку в Минсельхозе РФ для развития АПК Калининградской области

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и губернатор Алексей Беспрозванных обсудили развитие АПК Калининградской области: сельское хозяйство является одним из драйверов развития самого западного региона страны, а также одним из основных производителей продовольственных товаров в Северо-Западном федеральном округе.

Источник: KaliningradToday

За январь-ноябрь 2024 года область нарастила объёмы производства муки, сливочного масла, мяса и субпродуктов.

Оксана Лут поддержала инициативы по реализации ряда долгосрочных проектов по строительству новых овощехранилищ, элеваторов и модернизации овощных перерабатывающих производств в Калининградской области. Тем более, что в 2024 году в регионе собрали рекордный урожай зерновых — около 730 тысяч тонн.

В рамках госпрограммы «Земля» в 2024 году поставили на кадастровый учет для последующего ввода в эксплуатацию свыше 2,7 тыс. га. В этом году планируется ещё 974 га.

«Ещё одна значимая тема для регионального АПК, которая была затронута, — обеспечение продовольственной безопасности региона. В частности, речь шла о наращивании объемов производства овощеводческой и животноводческой продукции. Уверен, мы сумеем в кратчайшие сроки нарастить необходимые объемы производства», — сообщил Алексей Беспрозванных.

сельское хозяйство