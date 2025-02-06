Беспрозванных нашёл поддержку в Минсельхозе РФ для развития АПК Калининградской области

Оксана Лут поддержала инициативы по реализации ряда долгосрочных проектов по строительству новых овощехранилищ, элеваторов и модернизации овощных перерабатывающих производств в Калининградской области. Тем более, что в 2024 году в регионе собрали рекордный урожай зерновых — около 730 тысяч тонн.