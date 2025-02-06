Беспрозванных нашёл поддержку в Минсельхозе РФ для развития АПК Калининградской области

За январь-ноябрь 2024 года область нарастила объёмы производства муки, сливочного масла, мяса и субпродуктов.
Оксана Лут поддержала инициативы по реализации ряда долгосрочных проектов по строительству новых овощехранилищ, элеваторов и модернизации овощных перерабатывающих производств в Калининградской области. Тем более, что в 2024 году в регионе собрали рекордный урожай зерновых — около 730 тысяч тонн.
В рамках госпрограммы «Земля» в 2024 году поставили на кадастровый учет для последующего ввода в эксплуатацию свыше 2,7 тыс. га. В этом году планируется ещё 974 га.
«Ещё одна значимая тема для регионального АПК, которая была затронута, — обеспечение продовольственной безопасности региона. В частности, речь шла о наращивании объемов производства овощеводческой и животноводческой продукции. Уверен, мы сумеем в кратчайшие сроки нарастить необходимые объемы производства», — сообщил Алексей Беспрозванных.