Венгерская компания может стать посредником при закупке газа в ПМР

Приднестровье осталось без российского газа с 1 января, жители региона при минусовой температуре на улице лишились отопления и горячей воды. Голубое топливо из России перестало идти в регион из-за прекращения Украиной транзита российского газа, а также нежелания Молдавии выплачивать долг «Газпрому». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.