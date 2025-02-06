Венгерская компания может стать посредником при закупке газа в ПМР

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщала, что Приднестровье с 1 по 10 февраля будет получать газ, который поставит с европейского рынка молдавская Energocom через «Молдовагаз», а с 11 февраля, вероятнее всего, перейдет к поставкам через венгерских трейдеров.
«Закупку газа на европейском рынке для Приднестровья планируется осуществлять при посредничестве компании из Венгрии. Сейчас мы продолжаем работу с венгерской и российской стороной, а также иными участниками, чтобы оформить соответствующую сделку», — сказал Игнатьев.
«Оплачивать поставки будет “Тираспольтрансгаз” за счет средств российского кредита», — добавил он.
Отвечая на вопрос, в каком объеме будет осуществляться подача газа, министр отметил, что речь идет о покрытии внутренних потребностей Приднестровья.
«То есть обеспечение бытовых и промышленных потребителей, теплоснабжения, а также генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС для населения и предприятий», — заключил Игнатьев.
Приднестровье осталось без российского газа с 1 января, жители региона при минусовой температуре на улице лишились отопления и горячей воды. Голубое топливо из России перестало идти в регион из-за прекращения Украиной транзита российского газа, а также нежелания Молдавии выплачивать долг «Газпрому». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Приднестровский лидер Вадим Красносельский в середине января посетил Москву, обсуждал с Минэнерго возобновление поставок газа в республику. Технические детали не уточнены, но, по словам Красносельского, подача газа для нужд жителей Приднестровья и работы промышленных предприятий вскоре будет восстановлена — это будет «гуманитарный газ».
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил в понедельник, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. ЕС выделит 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене, уточнил он.