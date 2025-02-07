В Волгограде объяснили новые правила выдачи единого пособия семьям

Теперь для получения выплаты каждый трудоспособный член семьи должен иметь доход не менее 4 МРОТ за расчетный период. При этом учитываются не только зарплата, но и другие источники дохода, такие как стипендии, пенсии, доходы от самозанятости, а также периодические выплаты. На сегодняшний день 4 МРОТ составляют 89 760 рублей, поэтому за год до подачи заявления все совершеннолетние члены семьи должны заработать не меньше этой суммы.