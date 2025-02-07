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В Волгограде объяснили новые правила выдачи единого пособия семьям

Разъяснения дали специалисты Соцфонда.

Источник: Freepik

В 2025 году вступили в силу изменения в правилах назначения единого пособия для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет.

Теперь для получения выплаты каждый трудоспособный член семьи должен иметь доход не менее 4 МРОТ за расчетный период. При этом учитываются не только зарплата, но и другие источники дохода, такие как стипендии, пенсии, доходы от самозанятости, а также периодические выплаты. На сегодняшний день 4 МРОТ составляют 89 760 рублей, поэтому за год до подачи заявления все совершеннолетние члены семьи должны заработать не меньше этой суммы.

Однако из этого правила есть исключения. Если у кого-то из членов семьи была уважительная причина отсутствия дохода, например, беременность, уход за пожилым человеком или ребенком-инвалидом, то минимальный доход будет рассчитан только за те месяцы, когда человек фактически работал. Это позволяет учитывать индивидуальные обстоятельства каждой семьи и не лишать их поддержки из-за временных трудностей.

Также в Отделении Социального фонда России по Волгоградской области уточнили, что статус многодетного или единственного родителя может быть учтен как на момент подачи заявления, так и в любой из месяцев расчетного периода. Это дает семьям больше возможностей для получения пособия, даже если их статус изменился в течение года.

Еще одним важным нововведением стало автоматическое оформление пособия для новорожденного в семье, где уже получают эту выплату. Теперь родителям не нужно подавать дополнительные документы — пособие будет назначено автоматически. Кроме того, сроки назначения выплат на разных детей синхронизированы, что делает процесс более удобным и прозрачным.