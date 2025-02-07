На Дону в 60 магазинах популярной сети обнаружили опасные продукты

«В Ростовской области в 60 торговых точках сети “Светофор”, расположенных в Песчанокопском районе, Азове, Сальске и Зернограде, зафиксировано 91 нарушение. Кроме того, анализ компонента “Меркурий” ФГИС “ВетИС” показал, что часть продукции животного происхождения поступала без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность», — пишет источник.