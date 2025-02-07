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На Дону в 60 магазинах популярной сети обнаружили опасные продукты

Ростовская область, 6 февраля 2025. DON24.RU. В Ростовской области в 60 магазинах сети «Светофор» зафиксированы многочисленные грубые нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Источник: Don24.ru

«В Ростовской области в 60 торговых точках сети “Светофор”, расположенных в Песчанокопском районе, Азове, Сальске и Зернограде, зафиксировано 91 нарушение. Кроме того, анализ компонента “Меркурий” ФГИС “ВетИС” показал, что часть продукции животного происхождения поступала без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность», — пишет источник.

В ходе проверки молочной, мясной и рыбной продукции были выявлены следующие нарушения: отсутствие документов, которые позволяют отследить движение товара, отсутствие маркировки или неполная информация на ней, истекший срок годности, нарушения условий хранения и целостности товара.

В связи с выявленными нарушениями были сделаны предупреждения о недопустимости несоблюдения установленных требований. Материалы направили в прокуратуру и Роспотребнадзор.