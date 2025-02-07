Производство фармацевтической продукции увеличилось в Петербурге

— В городе продолжает развиваться фармкластер. В этом году один из крупных производителей планирует запустить новый участок цеха по выпуску гормональных средств. Осенью 2024 года уже начали работу две очереди этого проекта. В декабре прошлого года другая компания открыла завод, где производят лечебные мази, гели и кремы, — рассказал эксперт Северо-Западного ГУ Банка России Айдар Имаев.