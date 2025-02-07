Производство фармацевтической продукции увеличилось в Петербурге

В Петербурге увеличились объемы производства фармацевтической продукции. Так, в конце 2024 года открылись новые фармацевтические производства, а компании расширили ассортимент выпускаемых лекарств. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Банка России.
— В городе продолжает развиваться фармкластер. В этом году один из крупных производителей планирует запустить новый участок цеха по выпуску гормональных средств. Осенью 2024 года уже начали работу две очереди этого проекта. В декабре прошлого года другая компания открыла завод, где производят лечебные мази, гели и кремы, — рассказал эксперт Северо-Западного ГУ Банка России Айдар Имаев.
Другое предприятие наладило выпуск препарата для лечения сахарного диабета и запустило производства аналога зарубежных лекарств. Также Имаев отметил, что фармацевтическая промышленность вносит большой вклад в экономику Петербурга.