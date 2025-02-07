Токари, медики, инженеры: Княгинин назвал наиболее востребованные профессии в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин перечислил наиболее востребованные профессии в городе. Среди ключевых сфер на рынке труда он выделил строительство, промышленность, здравоохранение и науку. Об этом он заявил в ходе прямой линии с жителями города.
Есть потребность в рабочих профессиях. Например, в промышленности — токари, сварщики. Но есть большое количество вакансий для инженеров, медиков.
Кроме того, вице-губернатор рассказал о программах для пенсионеров: около 6 тысяч пожилых петербуржцев готовы продолжать работать и даже переучиваться. Для молодежи также доступны возможности обучения на бюджетной основе и повышения квалификации при поддержке города.