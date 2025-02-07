Горнолыжные курорты Сочи и Карачаево-Черкесии объединит единый ски-пасс

О запуске единого ски-пасса сообщили два российских горнолыжных курорта. Нововведение позволит туристам наслаждаться катанием на горных склонах Сочи и Карачаево-Черкесии.
«Идеальное решение для тех, кто хочет успеть отдохнуть на двух курортах за один сезон! Отдыхающим будут доступны все горнолыжные трассы, сноупарки и фрирайд-зоны, открытые в день посещения», — уточнили в пресс-службе курорта «Красная Поляна».
Сезонный ски-пасс будет именным и связан с личными данными его обладателя. Цены составят 70 тыс. рублей для взрослых и 35 тыс. рублей для детей.
Пропуск вступает в силу с момента оформления и действует до окончания сезона, позволяя неограниченное количество подъемов и спусков на спортивном оборудовании.