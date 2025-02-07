Горнолыжные курорты Сочи и Карачаево-Черкесии объединит единый ски-пасс

«Идеальное решение для тех, кто хочет успеть отдохнуть на двух курортах за один сезон! Отдыхающим будут доступны все горнолыжные трассы, сноупарки и фрирайд-зоны, открытые в день посещения», — уточнили в пресс-службе курорта «Красная Поляна».