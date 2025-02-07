Нацбанк уменьшил курс евро и курс доллара на 7 февраля

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 7 февраля 2025 года, пятницу. В частности, курс доллара и курс евро заметно уменьшился, а курс российского рубля, наоборот, ощутимо подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 7 февраля, в Национальном банке определили такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3870 белорусского рубля, 1 евро — 3,5093 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4615 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые были установлены на четверг, 6 февраля, курс евро и курс доллара уменьшились, а курс российского рубля подрос в пятницу, 7 февраля. Заметнее всего скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара упал на 0,0252 белрубля, евро понизился на 0,0405 белрубля, а курс российского рубля прибавил 0,0209 белрубля.
Между тем Беларусбанк ограничил снятие наличных по иностранным картам.