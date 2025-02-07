Новая генпрокурор США распустила группу, занимавшуюся российскими активами

Новая генпрокурор США Пэм Бонди распустила рабочую группу Министерства юстиции, которая занималась преследованием активов российского бизнеса. В своем заявлении она подчеркнула необходимость расформирования команды KleptoCapture и связанных с ней инициатив, нацеленных на выявление активов, полученных незаконным путем.
По словам Бонди, эти группы больше не будут функционировать в прежнем формате, и её решение стало знаковым шагом в изменении подхода к борьбе с клептократией.
Это решение подтверждает стремление новой администрации пересмотреть существующие инициативы и адаптировать стратегию в области финансовых расследований.
Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что 47-й президент США Дональд Трамп, скорее всего, не одобрит конфискацию замороженных российских активов. По его словам, если США пойдут на этот шаг, начнётся масштабное противостояние, где каждый удар по России будет сопровождаться ответными мерами.