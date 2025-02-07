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В Красноярске хотят ограничить точечную застройку

Красноярское управление архитектуры вышло с инициативой внести изменения в Правила землепользования и застройки.

Источник: Reuters

Они касаются 54-й статьи — предполагается ввести определение точечной застройки и ограничение на возведение таких строений.

«Это будет касаться новых возводимых домов и реконструируемых капитальных объектов, если после завершения всех работ их площадь увеличивается больше чем на 10%. Вопросы уже обсудили на заседании комиссии по подготовке проекта. Участники предложили ввести данное определение только в отношении жилищного строительства», — пояснили в департаменте градостроительства города.

Красноярцы смогут внести свои предложения и уточнения во время проведения публичных слушаний, которые запланированы на март 2025 года.

С учетом всех необходимых процедур поправка в правила землепользования и застройки может быть принята уже этим летом.

строительство