Самые высокие заработки на Южном Урале обещают курьерам и менеджерам

В Челябинской области с начала года зарегистрировали две тысячи вакансий, на некоторых работникам обещают доход от 200 тысяч рублей. При этом средняя зарплата по региону находится на уровне 61,6 тысяч рублей. Такими данными поделились аналитики сервиса для поиска работы «Head Hunter».
Самые внушительные зарплаты предлагают менеджерам по продажам (до 250 тысяч рублей) и курьерам с водителями (до 210 тысяч рублей). Доля первых в статистике профессий, на которых платят больше 200 тысяч рублей, составляет 9%, а вторых — 13% и 10% соответственно. Также большие заработки обещают людям, готовым трудиться на рабочих специальностях (токарь, фрезеровщик, шлифовщик) и профессиях, вроде директора предприятия и менеджера по работе с клиентами. От 100 до 200 тысяч рублей предлагают специалистам в IТ, в том числе, программистам.
Стоит отметить, что нужно быть аккуратнее при выборе работы онлайн. В последнее время активизировались мошенники, предлагающие лёгкий заработок. В действительности же прибыль получают только аферисты, отнимающие деньги у граждан, поверивших в «бесплатный сыр». Кроме того, нередко компании, выкладывающие вакансии в сеть, завышают реальный заработок или не прописывают все условия работы.