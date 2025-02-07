Самые высокие заработки на Южном Урале обещают курьерам и менеджерам

Самые внушительные зарплаты предлагают менеджерам по продажам (до 250 тысяч рублей) и курьерам с водителями (до 210 тысяч рублей). Доля первых в статистике профессий, на которых платят больше 200 тысяч рублей, составляет 9%, а вторых — 13% и 10% соответственно. Также большие заработки обещают людям, готовым трудиться на рабочих специальностях (токарь, фрезеровщик, шлифовщик) и профессиях, вроде директора предприятия и менеджера по работе с клиентами. От 100 до 200 тысяч рублей предлагают специалистам в IТ, в том числе, программистам.