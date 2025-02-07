К 2030 году в порядок приведут не менее 60% региональных дорог

За каждой этой цифрой — чьи-то спасенные жизни и здоровье, ведь интенсивность дорожного движения растет год от года.
Дорога в школу.
В Самарской области в поселке Жигули провели капремонт дороги «Урал» — Жигули — Пионерлагерь, обустроили удобный тротуар с наружным освещением длиной почти 8 км.
«В центре поселка находится школа, раньше детям приходилось ходить по обочине проезжей части, это и неудобно, и опасно. Сейчас все уже в прошлом», — сообщил глава села Жигули Владимир Елисеев.
Стало безопаснее и на региональной трассе Ульяновск — Димитровград — Самара. Она проходит через три населенных пункта Красноярского района: Старый Буян, Украинка и Калиновка. Здесь вдоль дороги установили освещение и обустроили 11 пешеходных переходов. Четыре из них новые — они появились по просьбе жителей. В поселке Старый Буян, где находится Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат, все это было особенно необходимо.
Повысили дорожную безопасность и в поселке Луначарский, особенно рядом со школой. «Движение по трассе интенсивное — большинство жителей ездят по ней на работу в Тольятти. Теперь до школы обеспечен безопасный пешеходный маршрут», — рассказала глава поселка Луначарский Татьяна Шульга.
Прогуляйтесь по Солнечной.
В Иркутской области уже заметили эффект от установки элементов безопасности на дорогах: за два года количество дорожно-транспортных происшествий значительно снизилось.
Этому предшествовала большая работа, в ходе которой установлено почти 10 км барьерного ограждения и 730 дорожных знаков. На участках дорог, где ДТП случаются чаще всего, действуют 222 комплекса фотовидеофиксации.
Особое внимание уделено детской безопасности. Для этого обновили дороги к образовательным учреждениям. В Ангарске рядом со школой на улице Московской отремонтировано 420 м дороги. Уложен асфальт на проезжей части и тротуарах, заменены бордюры, установлены линии освещения, ограждения и искусственные неровности, перед пешеходными переходами сделаны пандусы.
В Братске привели в порядок одну из самых загруженных улиц — Солнечную. Она ведет ко Дворцу детского творчества. Дорожники заменили 652 м асфальтового покрытия, отремонтировали тротуары, установили новые бордюрные камни, отрегулировали и частично заменили люки колодцев, расчистили водопропускной лоток. Теперь эта улица — одна из самых безопасных и привлекательных в городе.
В прошлом году в крупных городах — Иркутске, Ангарске, Братске, Черемхово, Шелехове и Усолье-Сибирском — обновили 52 дорожных объекта общей протяженностью 60 км. Многие участки ведут к школам, больницам, детским садам. По этим дорогам проходят маршруты школьных автобусов и общественного транспорта. «Комплексные работы по обустройству дорог элементами безопасности продолжатся и в этом году», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Справка «РГ».
В этом году обновление дорог продолжится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». К 2030 году в порядок приведут не менее 60% региональных дорог и 85% дорог в городских агломерациях.
В структуру нового нацпроекта входят также федеральные проекты, среди которых «Развитие населенных пунктов», «Новые жилищные возможности», «Ипотека», «Городская среда», «Обновление жилищного фонда».