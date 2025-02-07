К 2030 году в порядок приведут не менее 60% региональных дорог

Стало безопаснее и на региональной трассе Ульяновск — Димитровград — Самара. Она проходит через три населенных пункта Красноярского района: Старый Буян, Украинка и Калиновка. Здесь вдоль дороги установили освещение и обустроили 11 пешеходных переходов. Четыре из них новые — они появились по просьбе жителей. В поселке Старый Буян, где находится Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат, все это было особенно необходимо.