Ричмонд
+10°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске введут в эксплуатацию долгострой «Золотые купола»

В правительстве прошло заседание комиссии.

Источник: Аргументы и факты

Долгострой «Золотые купола» в Омске планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Об этом пишет портал «Новый Омск» со ссылкой на директора ООО «Основа Холдинг» Александра Антропенко. Компания, которая входит в холдинг, принимает участие в решении проблем дольщиков. Дом рассчитан на 280 квартир.

Жилой комплекс «Золотые купола» в Омске начала возводить компания «Сибирская промышленно-энергетическая компания», директором которой был Владимир Дрокин. Сейчас бизнесмен объявлен в международный розыск: следствие полагает, что он совершил двойные продажи квартир на сумму более одного миллиарда рублей, а после бросил строительство дома и сбежал из страны.

Ранее мы писали, что в Омске построят новую гостиницу.

строительство