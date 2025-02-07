В Омске введут в эксплуатацию долгострой «Золотые купола»

Жилой комплекс «Золотые купола» в Омске начала возводить компания «Сибирская промышленно-энергетическая компания», директором которой был Владимир Дрокин. Сейчас бизнесмен объявлен в международный розыск: следствие полагает, что он совершил двойные продажи квартир на сумму более одного миллиарда рублей, а после бросил строительство дома и сбежал из страны.