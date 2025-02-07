В Омске введут в эксплуатацию долгострой «Золотые купола»

Долгострой «Золотые купола» в Омске планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Об этом пишет портал «Новый Омск» со ссылкой на директора ООО «Основа Холдинг» Александра Антропенко. Компания, которая входит в холдинг, принимает участие в решении проблем дольщиков. Дом рассчитан на 280 квартир.
Жилой комплекс «Золотые купола» в Омске начала возводить компания «Сибирская промышленно-энергетическая компания», директором которой был Владимир Дрокин. Сейчас бизнесмен объявлен в международный розыск: следствие полагает, что он совершил двойные продажи квартир на сумму более одного миллиарда рублей, а после бросил строительство дома и сбежал из страны.
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