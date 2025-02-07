$50 млн инвестируют в производство сгущёнки на севере Казахстана

На молочном заводе активно ведется модернизация производства. Предприятие уже наладило выпуск сыров, сливочного масла и кисломолочной продукции. В ближайших планах компании — установка новой линии для производства сгущённого молока.
Благодаря развитию завода создано более 200 новых рабочих мест. Общая сумма инвестиций в проект составляет 50 млн долларов, и в перспективе она увеличится до 70 млн долларов.
На предприятии используется современное европейское оборудование. В настоящее время завод перерабатывает до 150 тонн молока в сутки, а уже в этом году мощность увеличится вдвое — до 300 тонн. В год планируется выпускать 45 тысяч тонн готовой продукции.
Также в Петропавловске начнет работу мясоперерабатывающий комплекс полного цикла, где будет создано 100 новых рабочих мест. Долгое время старый мясокомбинат простаивал, но благодаря инвестициям и модернизации, он получил вторую жизнь, рассказал акимат региона.
Проект предусматривает полное обновление оборудования, внедрение современных технологий переработки мяса и выпуск качественных колбасных изделий. На предприятии появится собственный убойный цех, а также будет налажено безотходное производство.