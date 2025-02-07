Как проверить свои взносы на ОСМС в Казахстане

В Казахстане предусмотрен гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, но список услуг в нем сильно ограничен, и рассчитывать на него могут только нуждающиеся.
Остальным же гражданам, чтобы получать медуслуги бесплатно, нужно быть участниками системы ОСМС и регулярно платить соответствующие взносы. Кто-то это делает самостоятельно, за других платеж вносит работодатель, а за третьих — государство.
Между тем иногда могут возникнуть ошибки при уплате взносов, и тогда статус «застрахован» исчезает. Чтобы такая ситуация не была «сюрпризом», казахстанцам следует регулярно проверять наличие платежей в системе, тем более для этого не требуется никуда ехать.
Как рассказывают в Фонде социального медицинского страхования, проверить статус в системе ОСМС можно через разные онлайн-сервисы. Во-первых, это сайт самого фонда — на главной странице есть поле «Проверить статус застрахованности», куда нужно просто ввести свой ИИН, и система сразу же выдаст информацию.
Для простой проверки статуса можно воспользоваться мобильными приложениями Qoldau 24/7 и Damumed, а также Telegram-ботом @SaqtandyrýBot. Кроме того, казахстанцы могут узнать его в мобильном приложении своего банка. На сегодня эта возможность доступна для клиентов Halyk Bank, Kaspi.kz, «Банка ЦентрКредит», Forte Bank, Freedom Bank и Bereke Bank.
А для получения полной информации о размерах взносов, периодах их уплаты, плательщике и задолженности можно воспользоваться услугой «Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования» на портале «Электронного правительства».
При этом, если же граждане столкнутся с какими-то сложностями, они всегда могут позвонить по номеру 1414 и получить консультацию по вопросам, связанным с лечением и медстраховкой.