Как проверить свои взносы на ОСМС в Казахстане

Между тем иногда могут возникнуть ошибки при уплате взносов, и тогда статус «застрахован» исчезает. Чтобы такая ситуация не была «сюрпризом», казахстанцам следует регулярно проверять наличие платежей в системе, тем более для этого не требуется никуда ехать.