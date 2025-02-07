Нехватка специалистов: во Владивостоке активно ищут работников

Большая нехватка специалистов в различных областях наблюдается в феврале во Владивостоке — такие данные приводят аналитики популярного сервиса по поиску работы. Легче всего устроиться можно на должность дворника, администратора в магазин, продавца-кассира, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Согласно информации hh.ru, с января по февраль — наиболее низкий уровень конкуренции за рабочие места. В связи с этим вакансий гораздо больше, чем резюме. В частности, активно ищут сотрудников на позиции токаря, фрезеровщика, шлифовщика (всего 0,6 резюме на вакансию), слесаря и сантехника (0,8 резюме на вакансию).
Также минимальная конкуренция наблюдается на должности врача, коллектора (по 0,9 резюме на вакансию), агронома (1,1), оператора производственной линии (1,2), продавца-консультанта, продавца-кассира, маляра, штукатура (по 1,3), дворника, монтажника, медицинского представителя.
При этом найти работу сложнее всего в творческой среде. Например, трудно придется режиссерам, сценаристам, креативным директорам и гейм-дизайнерам.