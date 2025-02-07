Нехватка специалистов: во Владивостоке активно ищут работников

Согласно информации hh.ru, с января по февраль — наиболее низкий уровень конкуренции за рабочие места. В связи с этим вакансий гораздо больше, чем резюме. В частности, активно ищут сотрудников на позиции токаря, фрезеровщика, шлифовщика (всего 0,6 резюме на вакансию), слесаря и сантехника (0,8 резюме на вакансию).