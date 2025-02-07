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Курсы валют на 7 февраля, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 515,31 тенге за доллар США.

Нефть

Цены на нефть вернулись к слабому росту вечером в четверг. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:40 аст подорожали на 5 центов, до 74,66 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,17%, до 71,15 доллара за баррель. Позитивным фактором для нефтяных котировок стали новости о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco поднимает цену на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на 2,4 доллара за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.

Металлы

Котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии в четверг. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торговались по цене 2,891,96 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,04% на 17:35 аст. Фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 1,08%, достигнув отметки 32,62 доллара за тройскую унцию, сообщает Investing.com.

Криптовалюта

По данным coinmarketcap.com, на 20:33 аст bitcoin торговался по 97 415,11 доллар. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 0,76%, а ее капитализация составила 1,9 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 734,09 доллар, понизившись в цене на 1,53%. Капитализация этой криптовалюты составила 329,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,18 трлн долларов.

Курс тенге

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 7 февраля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 6 февраля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 6 февраля.

1 австралийский доллар 322,69 тенге.

1 азербайджанский манат 304,02 тенге.

10 армянский драм 13,02 тенге.

1 белорусский рубль 157,78 тенге.

1 бразильский реал 88,77 тенге.

10 венгерских форинтов 13,15 тенге.

1 гонконгский доллар 66,18 тенге.

1 грузинский лари 185,97 тенге.

1 датская крона 71,59 тенге.

1 дирхам ОАЭ 140,31 тенге.

1 доллар США 515,31 тенге.

1 евро 533,96 тенге.

1 индийская рупия 5,89 тенге.

1000 иранский риал 12,3 тенге.

1 канадский доллар 358,93 тенге.

1 китайский юань 70,69 тенге.

1 кувейтский динар 1669,94 тенге.

1 кыргызский сом 5,89 тенге.

1 малазийский ринггит 116,27 тенге.

1 мексиканский песо 24,99 тенге.

1 молдавский лей 27,7 тенге.

1 норвежская крона 45,83 тенге.

1 польский злотый 126,97 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 137,39 тенге.

1 российский рубль 5,3 тенге.

1 СДР 673,92 тенге.

1 сингапурский доллар 380,92 тенге.

1 таджикский сомони 47,41 тенге.

1 тайский бат 15,27 тенге.

1 турецкая лира 14,35 тенге.

100 узбекских сумов 3,97 тенге.

1 украинская гривна 12,43 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 639,71 тенге.

1 чешская крона 21,26 тенге.

1 шведская крона 47,14 тенге.

1 швейцарский франк 569,47 тенге.

1 южноафриканский ранд 27,7 тенге.

100 южнокорейских вон 35,56 тенге.

1 японская иена 3,38 тенге.

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