Курсы валют на 7 февраля, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены на нефть вернулись к слабому росту вечером в четверг. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:40 аст подорожали на 5 центов, до 74,66 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,17%, до 71,15 доллара за баррель. Позитивным фактором для нефтяных котировок стали новости о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco поднимает цену на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на 2,4 доллара за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.
Металлы
Котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии в четверг. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торговались по цене 2,891,96 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,04% на 17:35 аст. Фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 1,08%, достигнув отметки 32,62 доллара за тройскую унцию, сообщает Investing.com.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 20:33 аст bitcoin торговался по 97 415,11 доллар. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 0,76%, а ее капитализация составила 1,9 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 734,09 доллар, понизившись в цене на 1,53%. Капитализация этой криптовалюты составила 329,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,18 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 7 февраля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 6 февраля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 6 февраля.
1 австралийский доллар 322,69 тенге.
1 азербайджанский манат 304,02 тенге.
10 армянский драм 13,02 тенге.
1 белорусский рубль 157,78 тенге.
1 бразильский реал 88,77 тенге.
10 венгерских форинтов 13,15 тенге.
1 гонконгский доллар 66,18 тенге.
1 грузинский лари 185,97 тенге.
1 датская крона 71,59 тенге.
1 дирхам ОАЭ 140,31 тенге.
1 доллар США 515,31 тенге.
1 евро 533,96 тенге.
1 индийская рупия 5,89 тенге.
1000 иранский риал 12,3 тенге.
1 канадский доллар 358,93 тенге.
1 китайский юань 70,69 тенге.
1 кувейтский динар 1669,94 тенге.
1 кыргызский сом 5,89 тенге.
1 малазийский ринггит 116,27 тенге.
1 мексиканский песо 24,99 тенге.
1 молдавский лей 27,7 тенге.
1 норвежская крона 45,83 тенге.
1 польский злотый 126,97 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 137,39 тенге.
1 российский рубль 5,3 тенге.
1 СДР 673,92 тенге.
1 сингапурский доллар 380,92 тенге.
1 таджикский сомони 47,41 тенге.
1 тайский бат 15,27 тенге.
1 турецкая лира 14,35 тенге.
100 узбекских сумов 3,97 тенге.
1 украинская гривна 12,43 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 639,71 тенге.
1 чешская крона 21,26 тенге.
1 шведская крона 47,14 тенге.
1 швейцарский франк 569,47 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,7 тенге.
100 южнокорейских вон 35,56 тенге.
1 японская иена 3,38 тенге.