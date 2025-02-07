Курсы валют на 7 февраля, цены на нефть и металлы

Цены на нефть вернулись к слабому росту вечером в четверг. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:40 аст подорожали на 5 центов, до 74,66 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,17%, до 71,15 доллара за баррель. Позитивным фактором для нефтяных котировок стали новости о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco поднимает цену на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на 2,4 доллара за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.