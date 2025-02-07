Накренившийся долгострой на ул. Ким, 14 выставят на торги

Как сообщили «Новому компаньону» в минстрое, изначально фондом действительно было принято решение о завершении долгостроя. Во время подготовки проектно-сметной документации проектировщик выявил крен здания, что потребовало дополнительного мониторинга и индивидуальных технических решений для достройки. Это не позволило завершить строительство в трехлетний срок. «В 2024 году земельный участок и объект незавершенного строительства переданы ППК “Фонд развития территорий”. В настоящее время фондом готовится документация для реализации объектов недвижимости — земельный участок и объект незавершенного строительства — на торгах. Инвестор, который приобретет имущество, самостоятельно будет принимать решение о целесообразности завершения строительства дома по ул. Ким, 14», — рассказали в ведомстве.