Ричмонд
+10°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предлагаемый Киевом уголь не подходит для ГРЭС, заявил глава МИД ПМР

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украине известно, что ГРЭС Приднестровья не может работать на газовом угле в текущих условиях, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев, комментируя предложение Владимира Зеленского обеспечить ПМР углем.

Источник: © РИА Новости

Ранее в СМИ писали, что Украина готова поставлять Молдавии уголь для находящейся на левом берегу Днестра Молдавской ГРЭС взамен на поставки электричества.

«Специалистам, в том числе украинским, хорошо известно, что наша ГРЭС может работать только на антраците, в то время как в качестве помощи предлагался газовый уголь, который нельзя использовать на нашей электростанции», — сказал Игнатьев в беседе с агентством.

Он указал, что перевод на газовый уголь технически возможен, но требует огромных затрат и большого количества времени.

«Ни того, ни другого в нашем распоряжении нет. Более того, даже наличие подходящего угля не решило бы всех проблем, поскольку система теплоснабжения Приднестровья работает на газе… Поэтому в приоритете с самого начала было именно скорейшее восстановление газоснабжения республики. Что касается угля, то его запас уже почти исчерпан за месяц кризиса. Насколько мне известно, согласно типовым нормативам и стандартам безопасности, электростанция в Днестровске должна найти способ восполнить выработанные запасы угля», — подчеркнул министр.

энергетика