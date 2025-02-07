Предлагаемый Киевом уголь не подходит для ГРЭС, заявил глава МИД ПМР

«Ни того, ни другого в нашем распоряжении нет. Более того, даже наличие подходящего угля не решило бы всех проблем, поскольку система теплоснабжения Приднестровья работает на газе… Поэтому в приоритете с самого начала было именно скорейшее восстановление газоснабжения республики. Что касается угля, то его запас уже почти исчерпан за месяц кризиса. Насколько мне известно, согласно типовым нормативам и стандартам безопасности, электростанция в Днестровске должна найти способ восполнить выработанные запасы угля», — подчеркнул министр.