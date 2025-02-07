103 новых квартиры приобрели для жителей аварийных бараков на проспекте 60-летия Октября

Жильцы аварийных бараков поселятся в новостройке на улице Рокоссовского. Квартиры будут оборудованы всем необходимым.
«Принято решение при формировании порядка очередности расселения руководствоваться датой признания дома аварийным. В случае если дата признания здания аварийным совпадает у одних и других — руководствоваться номером дома от меньшего к большему», — рассказала начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации Хабаровска Светлана Пискун.
По квадратам новые квартиры будут соответствовать старым. Всего на данный момент на проспекте 56 аварийных домов.