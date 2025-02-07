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103 новых квартиры приобрели для жителей аварийных бараков на проспекте 60-летия Октября

В начале весны жители семи аварийных бараков, расположенных на проспекте 60-летия Октября, переедут в новые дома. Для этого по поручению Дмитрия Демешина было выделено более полумиллиарда рублей, которые пошли на покупку 103 квартир.

Источник: РИА "Новости"

Жильцы аварийных бараков поселятся в новостройке на улице Рокоссовского. Квартиры будут оборудованы всем необходимым.

«Принято решение при формировании порядка очередности расселения руководствоваться датой признания дома аварийным. В случае если дата признания здания аварийным совпадает у одних и других — руководствоваться номером дома от меньшего к большему», — рассказала начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации Хабаровска Светлана Пискун.

По квадратам новые квартиры будут соответствовать старым. Всего на данный момент на проспекте 56 аварийных домов.

экономика
строительство