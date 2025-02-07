Самыми востребованными специалистами на Среднем Урале стали врачи и дворники

В начале 2025 года в Свердловской области самыми востребованными специалистами оказались врачи и дворники. Специалисты hh.ru посчитали соотношение открытых резюме и вакансий, выявив наиболее дефицитные профессии.
Так, на одну открытую должность врача приходится лишь 0,6 резюме. Чуть лучше ситуация у дворников — 0,7 резюме на вакансию. По словам аналитиков, именно эти специалисты могут быстрее всего найти работу.
— Кроме того, минимальная конкуренция за работу будет среди претендентов на позиции повара, пекаря, кондитера, специалиста по взысканию задолженности (по 0,8 резюме на вакансию), продавца-консультанта, продавца-кассира (0,9), главного врача, заведующего отделением (1), — сообщает пресс-служба сервиса.
Чуть лучше ситуация сложилась для работодателей, ищущих слесарей, сантехников, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, товароведов (1,2 резюме на вакансию), а также администраторов магазинов, торговых залов (1,3 резюме на вакансию), электромонтажников (1,4 резюме на вакансию). Дефицит наблюдается среди мерчендайзеров, инженеров ПНР, маляров, штукатуров, автослесарей, автомехаников, заведующих аптекой, сварщиков, курьеров, уборщиков и машинистов (от 1,5 до 2 резюме на вакансию).
— Все перечисленные специалисты относятся к категории дефицитных, то есть соотношение спроса и предложения по ним ниже четырех резюме на вакансию. Это значит, что конкуренция за рабочие места среди соискателей будет минимальной, — добавили в пресс-службе.